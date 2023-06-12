В Минобороны ответили, были ли в Украине уничтожены танки Leopard

В Минобороны ФРГ затруднились ответить, если в случае уничтожения техники, будет ли она заменена другими поставками.

В Министерстве обороны Германии прокомментировали информацию в СМИ о якобы уничтоженных танках Leopard. В оборонном ведомстве подчеркнули, что у них нет такой информации.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на Минобороны ФРГ.

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"По данным Минобороны, у федерального правительства нет собственной информации о танках "Леопард", которые могли быть уничтожены в Украине", — сказано в сообщении.

Между тем спикер Министерства обороны для агентства Reuters затруднился ответить, будут ли уничтожены танки, если это произойдет, заменены другими поставками.

Заметим, что Россия время от времени заявляет, что ее военные уничтожают западную технику без подкрепления доказательств. Иногда попадая в смешные истории. В частности, недавно пропагандисты вновь заявили, по меньшей мере, о семи уничтоженных танках Leopard во время боевых действий в Украине.

Также 9 июня в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов прокомментировал фото с уничтоженной западной техникой. Бутусов на основе опубликованных фото предположил, что группа бронетехники наткнулась на плотное минное поле.

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