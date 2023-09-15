Партизани провели успішну операцію в Генічеську: мінус техніка росіян (фото)

Українські партизани 15 вересня знищили групу окупантів у Генічеську Херсонської області.

Операцію провів агент "АТЕШ", повідомляє рух в телеграмі.

"Агент зі складу вс рф дізнався місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10-ти кілограмовий "подарунок". У момент, коли російські військові зійшли із техніки - СВП було активовано. Причому вдало для нас, між двох вантажівок. Навіть двері відчинилися", - розповівли партизани.

Партизани провели диверсію в Генічеську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Агенти "АТЕШ" навіть додали координати військової техніки окупантів: 46.18147, 34.79196.

Як наслідок, знищено 2 вантажівки з особовим складом росіян, а агент успішно покинув Генічеськ.

Нагадаємо, раніше партизани "АТЕШ" зафіксували, що на залізничній станції "Джанкой" у Криму перебувають і вантажівки, і гусенична техніка, яку росіяни намагаються сховати. Вони показали фото і навіть дали координати.

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