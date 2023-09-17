Кім Чен Ин покинув Росію під звуки маршу “Прощання слов’янки”, яким проводжають на війну

Завершився найтриваліший закордонний візит лідера КНДР від часу його приходу до влади.

У неділю, 17 вересня, комуністичний диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин покинув Росію. Відправлення його бронепоїзда супроводжував марш “Прощання слов’янки”, яким традиційно проводжали російських солдатів на війну під час Першої та Другої світових воєн.

Про від’їзд лідера КНДР повідомляють російські пропагандисти.

Урочиста церемонія з цього приводу відбулася у Приморському краї на станції "Артем”, де вже стояв бронепоїзд Кім Чен Ина. На урочистій церемонії були присутні високопоставлені посадові особи РФ, включно з міністром природних ресурсів Росії Олександром Козловим і губернатором Приморського краю Олегом Кожем'яко.

Шестиденна поїздка до РФ була найтривалішим візитом за кордон від моменту приходу до влади Кім Чен Ина наприкінці 2011 року. До Пхеньяну, столиці Північної Кореї, він повинен повернутися в понеділок, 18 вересня.

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У Приморському краї Кім Чен Ин упродовж двох днів відвідав аеродром "Кневичі" та фрегат "Маршал Шапошников", подивився балет "Спляча красуня" на Приморській сцені Маріїнського театру, зустрівся з північнокорейськими студентами та побував на шоу морських ссавців у Приморському океанаріумі, де йому найбільше сподобалися виступи морських котиків і моржа “Міші”.

У неділю Кім Чен Ин отримав також у подарунок від губернатора Приморського краю п'ять безпілотників, розвідувальний дрон і бронежилет. У відповідь Кім Чен Ин зробив подарунок російському Тихоокеанському флоту, однак, який саме, не розголошується.

Ці військові подарунки спостерігачі вважають символічними на тлі побоювань Заходу щодо можливої угоди на постачання північнокорейської зброї та боєприпасів, необхідних Москві для її наступу на Україну. У Кремлі, однак, запевняють, що під час зустрічі Кім Чен Ина та президента РФ Володимира Путіна не було підписано жодної угоди.

Нагадаємо, 12 вересня лідер Північної Кореї прибув до РФ. Наступного дня Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході на космодромі "Восточный", аби провести переговори.

Під час зустрічі з Путіним Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні. Лідер Північної Кореї наголосив, що "впевнений в успіху Росії" у війні.

У суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром "Кневичі" у російському Владивостоці. Разом з міністром оборони країни-агресорки Росії Сергієм Шойгу він подивився на ядерні бомбардувальники, гіперзвукові ракети та військові кораблі.

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