Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 18 вересня

У країні буде досить тепло.

Сьогодні, 18 вересня, по всій території України очікується тепла погода та без опадів, але з мінливою хмарністю.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Денна температура повітря коливатиметься в межах +23...27°С. Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

На заході країни вдень очікується +26°С. Опадів не передбачається. В центральній частині, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень очікується близько +27°С. На сході в понеділок прогнозують суху погоду і до +25°С.

У столиці вдень повітря прогріється до +27°С. Дощів у Києві та області не прогнозують.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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