Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 18 сентября

В стране будет достаточно тепло.
Сегодня, 18 сентября, по всей территории Украины ожидается теплая погода без осадков, но с переменной облачностью.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +23…27°С. Преобладает юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
На западе страны ожидается днем +26°С. Осадков не предполагается. В центральной части, по прогнозу синоптиков, температура днем ожидается около +27°С. На востоке в понедельник прогнозируется сухая погода и до +25°С.
В столице днем воздух прогреется до +27°С. Дожди в Киеве и области не прогнозируют.
Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.
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