У Хмельницькій області пролунали вибухи: що сталося

Вранці 18 вересня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи, в регіоні працювала ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації.

"В області було чутно вибухи. Працює ППО. Детальніша інформація згодом. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

Своєю чергою, в Повітряних силах ЗСУ о 05:33 попереджали про запуск крилатих ракет по Хмельниччині.

Нагадаємо, у понеділок під ранок в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили заявили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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