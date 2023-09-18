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У Хмельницькій області пролунали вибухи: що сталося

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
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У Хмельницькій області пролунали вибухи: що сталося

Фото: ТСН.ua

В регіоні оголошували повітряну тривогу.

Вранці 18 вересня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи, в регіоні працювала ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації.

"В області було чутно вибухи. Працює ППО. Детальніша інформація згодом. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

Своєю чергою, в Повітряних силах ЗСУ о 05:33 попереджали про запуск крилатих ракет по Хмельниччині.

Нагадаємо, у понеділок під ранок в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили заявили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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Дата публікації
Перегляди
5086
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