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Ердоган заявив, що Путін за "якнайшвидше припинення війни" в Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ердоган заявив, що Путін за "якнайшвидше припинення війни" в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган / Фото: Getty Images

За словами Ердогана, "Росії можна довіряти не менше, ніж Заходу".

Турецький лідер Реджеп Ердоган зробив неоднозначну заяву. Він впевнений, що російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, виступає за "якнайшвидше її припинення".

Про це Ердоган сказав в інтерв'ю PBS.

Ба більше, за його словами, "Росії можна довіряти не менше, ніж Заходу".

"У мене немає причин їм не довіряти. Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", – сказав він, звинувативши ЄС, що вони не таки не взяли Туреччину до Союзу, попри обіцянки.

Ердоган знову повторив свою думку, що війну в Україні можна закінчити "переговорами двох президентів". Та додав, що війна може тривати "ще довго".

"Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", – сказав Ердоган.

Раніше ми повідомляли, що РФ, Туреччина та Болгарія мають свій план: дипломат США пояснив, що прикриває "зернова угода".

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Дата публікації
Перегляди
4773
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