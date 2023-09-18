Ракетна атака по Хмельниччині: в ОВА розповіли про наслідки

Внаслідок збивання ворожих ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Під час атаки по Хмельниччині в ніч проти 18 вересня уламки збитих російських ракет впали на території виробничого підприємства, а також пошкодили колію.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА із посиланням на першого заступника начальника адміністрації Сергія Тюріна.

"Сьогодні вранці, під час "повітряної тривоги", було чутно вибухи – це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає", – йдеться в заяві Тюріна.

Наслідки атаки по Хмельниччині

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Водночас внаслідок збиття російських ракет вибуховою хвилею були пошкоджені дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Крім того, уламки збитих ракет впали на території виробничого підприємства, де пролунали два вибухи і виникла пожежа. Вогонь загасили сили ДСНС.

Уламки також пошкодили залізничну колію. Там вже розпочалися відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 18 вересня у Хмельницькій області пролунали вибухи і місцева влада повідомляла про роботу ППО.

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