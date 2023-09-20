ВСУ имеют успехи и продвигаются в одном из направлений — ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области. Оккупанты РФ без успеха пытались наступать на некоторых участках в этой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и востоке Запорожской областей. Кроме того, накануне ВСУ провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры за 18 сентября показывают, что украинские Силы обороны продвигались к западу от Вербового, расположенного в 18 км к юго-востоку от Орехова.

Между тем, российские оккупационные войска вели наступательные действия в западной Запорожской области. Впрочем, 19 сентября армия РФ не продвинулась вперед. В свою очередь, украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного.

Карта боев ISW.

Кроме того, американские аналитики со ссылкой на отдельные украинские и российские источники 19 сентября отмечают, что ВСУ нанесли удары по двум военным штабам РФ в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя на западе Запорожской области.

Карта боев ISW. Запорожская область.

Как сообщалось, на днях российские окупанты атаковали ВСУ в попытке вернуть позиции в районе Клещиевки, Андреевки и Роботиного. Захватчики также проводили наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Впрочем, безуспешно.

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