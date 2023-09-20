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ВСУ имеют успехи и продвигаются в одном из направлений — ISW

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ имеют успехи и продвигаются в одном из направлений — ISW

ВСУ. / Фото: Associated Press

Украинские защитники продолжают наступательные действия.

Вооруженные силы Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области. Оккупанты РФ без успеха пытались наступать на некоторых участках в этой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и востоке Запорожской областей. Кроме того, накануне ВСУ провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры за 18 сентября показывают, что украинские Силы обороны продвигались к западу от Вербового, расположенного в 18 км к юго-востоку от Орехова.

Между тем, российские оккупационные войска вели наступательные действия в западной Запорожской области. Впрочем, 19 сентября армия РФ не продвинулась вперед. В свою очередь, украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного.

Карта боев ISW. / ©
Карта боев ISW.

Кроме того, американские аналитики со ссылкой на отдельные украинские и российские источники 19 сентября отмечают, что ВСУ нанесли удары по двум военным штабам РФ в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя на западе Запорожской области.

Карта боев ISW. Запорожская область. / ©
Карта боев ISW. Запорожская область.

Как сообщалось, на днях российские окупанты атаковали ВСУ в попытке вернуть позиции в районе Клещиевки, Андреевки и Роботиного. Захватчики также проводили наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Впрочем, безуспешно.

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Дата публикации
Просмотры
1058
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