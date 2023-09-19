Россияне усиливают применение авиации: военные назвали причины

Российские военные начали усиливать применение авиации, потому что не могут понять, на каком направлении ожидать очередную активизацию движения украинских Вооруженных сил.

Об этом сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"Враг не прекращает активность маневрирования силами и средствами, ведения контрбатарейной борьбы и усиливает направление применения авиации. В последние дни враг применяет к десяти управляемых авиабомб, которые направлены в направление Бериславщины", — подчеркнула представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, армия РФ пытается прицельно избивать по сельскохозяйственным мощностям юга, чтобы таким образом давить на гражданское население.

"Таким образом, оккупанты пытаются останавливать движение Сил обороны, перепрофилируя их на другие направления, поскольку не могут понять, откуда ждать очередной активизации нашего движения", — говорит Гуменюк.

Как сообщалось, россияне заявили о создании новой авиабомбы на базе ФАБ-1500. Якобы после нескольких месяцев работы на войне против Украины впервые была применена первая УМПК ФАБ-1500 М54.

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