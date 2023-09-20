ЗСУ мають успіхи та просуваються на одному з напрямків - ISW

Збройні сили України просунулись поблизу Вербового в Запорізькій області. Окупанти РФ без успіху намагалися наступати на деяких ділянках в цій області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та на сході Запорізької областей. Крім того, напередодні ЗСУ провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри за 18 вересня показують, що українські Сили оборони просувалися на захід від Вербового, що розташоване за 18 км на південний схід від Оріхова.

Тим часом російські окупаційні війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області. Втім, 19 вересня армія РФ не просунулася вперед. Своєю чергою, український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Карта боїв ISW.

Крім того, американські аналітики з посиланням на окремі українські та російські джерела 19 вересня зауважують, що ЗСУ завдали ударів по двох військових штабах РФ у Запорізькій та Херсонській областях. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські війська завдали удару по невизначеному російському військовому штабу поблизу Мелітополя на заході Запорізької області.

Карта боїв ISW. Запорізька область.

Як повідомлялося, днями російські окупанти атакували ЗСУ у спробі повернути позиції в районі Кліщіївки, Андріївки та Роботиного. Загарбники також проводили наступальні дії в районі Мар'їнки на Донеччині. Втім, без успіху.

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