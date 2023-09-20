У РФ долітався винищувач-бомбардувальник Су-34

Екіпаж літака нібито катапультувався.
У Воронезькій області РФ зазнав аварії винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляють пропагандисти із посиланням на Міністерство оборони РФ.
Аварія сталася вранці у середу, 20 вересня, близько 10-ї години.
"20 вересня 2023 року у Воронезькій області близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Екіпаж літака у складі двох людей катапультувався та евакуйований на аеродром базування. Загрози їхньому здоров'ю немає", - сказано у повідомленні.
Російські пропагандисти небагатослівні щодо аварії. Яка причина падіння винищувача - не повідомили.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 вересня 2023 року втрати російської армії становлять 273 980 солдаті.
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