Туреччина встановила радари для виявлення мін у морі

У Туреччині вже знищили три морські міни, а протимінні кораблі-мисливці, гелікоптери, морські патрульні літаки та групи підводної оборони перебувають у бойовій готовності.

Для контролю за безпекою судноплавства через протоку Босфор Туреччина встановила радари для виявлення морських мін.

Про це міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив після зустрічі в Рамштайні, повідомляє CNN Türk.

"Зараз ми уважно стежимо за Босфором. Ми вжили додаткових заходів, щоб контролювати вхід і вихід, не мати жодних несподіванок, встановили радари виявлення. На даний момент можна сказати, що проблем із морським трафіком через Босфор немає", - заявив він.

Міністр також наголосив, що Збройні сили Туреччини мають передові можливості у знешкодженні мін. У країни достатньо елементів та обладнання як для виявлення, так і для знищення.

Нагадаємо, 26 березня біля протоки Босфор було виявлено міну, що дрейфувала, тож турецькій владі довелося закривати прохід через протоку. Про невідомий об'єкт повідомило цивільне судно, що прямувало через Босфор.

Читайте також: