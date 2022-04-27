"Готові виконувати службово-бойові завдання": Чорнобильську АЕС взяла під охорону Нацгвардія

На Чорнобильській АЕС ситуацію контролюють підрозділи Національної гвардії України.

Частину військових під час наступу російські окупанти взяли в полон та вивезли на теріторію РФ. Зараз же окрема частина повернулася до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як повідомляється, після звільнення Київської області від окупантів українські військовослужбовці повернулися на територію ЧАЕС.

“Бійці здійснюють охорону ДСП “Чорнобильська АЕС”, забезпечують пропускний та внутрішньооб’єктовий режим та інші визначені завдання з метою захисту цих об’єктів. Усі вони пройшли спеціальну перевірку для отримання допуску до виконання особливих робіт, відповідне навчання, вони вмотивовані і готові виконувати службово-бойові завдання”, – розповів представник ГУ НГУ полковник Ігор Угольков.

Він також додав, що Нацгвардія здійснює як охорону самої станції, об’єкту “Укриття” та сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу.

Нагадаємо, що росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці.

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