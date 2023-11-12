"РФ може переробляти зенітні ракети C-400": експерт про одиночний удар окупантів по Києву

Країна-агресорка РФ може переробляти зенітні ракети C-400 у балістичні, збільшуючи їхню дальність. Ймовірну, саму таку ворог міг запустити по Києву під час атаки вранці 11 листопада.

Відповідну думку висловив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.

Він припускає, що Росія могла спробувати влаштувати одиночний удар по українській столиці.

"Цілком можливо, що під час останньої атаки по Києву запускали саме таку ракету. Чому одна ракета полетіла? Бо вони могли її випробовувати. Адже розуміли, що однією ракетою нічого не досягли б", – зазначив він.

Гетьман зауважив, що окупанти раніше вже переробили зенітні ракети С-300 під в балістичні, для чого, насправді, потрібно провести не такі вже й значні вдосконалення.

"Такі ж модифікації вони, ймовірно, намагаються зробити й з С-400, прагнучи, щоб ракета летіла на відстань більше 400 к", - резюмував експерт.

Що відомо про атаку на Київ

Зранку 11 листопада Росія намагалася вдарити по Києву балістичною ракетою, однак ЗРК "Patriot" збив ворожу ціль.

У Київській області внаслідок ракетної атаки російських військ уранці 11 листопада пошкоджень зазнали 18 приватних житлових будинків.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.