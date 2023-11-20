Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон вперше стане батьком

Зірка "Сутінок", британський актор Роберт Паттінсон чекає на народження первістка.

Радісною новиною поділилася обраниця знаменитості, модель С'юкі Вотергаус. Зробила вона це в доволі оригінальний спосіб. С'юкі виступала на фестивалі Corona Capital у Мехіко. На сцену модель вийшла в обтислій сукні з блискітками, чобітках та шубі.

Кохана Паттінсона звернулася до публіки та сказала, що хотіла відволікти увагу від її вагітності, однак, вочевидь, більше немає сенсу це приховувати.

"Я подумала, що одягну сьогодні щось із блискітками, щоб відволікти вас від чогось ще, що в мене відбувається. Не впевнена, чи спрацювало", - пожартувала С'юкі та продемонструвала свій округлий животик.

Зазначимо, С'юкі Вотергаус та Роберт Паттінсон перебувають у стосунках від 2018 року. Чутки про вагітність моделі почали ширитися ще від жовтня, адже у неї виднівся округлий животик. Однак ані С'юкі, ані Роберт не підтверджували новину. Нині однозначно зрозуміло, що обраниця актора вагітна.

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