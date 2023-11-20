Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Возлюбленная знаменитости придумала оригинальный способ, как объявить о своей беременности.
Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон ждет рождения первенца.
Радостной новостью поделилась избранница знаменитости, модель Сьюки Уотерхаус. Сделала она это довольно оригинальным способом. Сьюки выступала на фестивале Corona Capital в Мехико. На сцену модель вышла в обтягивающем платье с блестками, сапогах и шубе.
Возлюбленная Паттинсона обратилась к публике и сказала, что хотела отвлечь внимание от ее беременности, однако, очевидно, больше нет смысла это скрывать.
"Я подумала, что надену сегодня что-то с блестками, чтобы отвлечь вас от чего-то еще, что у меня происходит. Не уверена, сработало ли", — пошутила Сьюки и продемонстрировала свой округлый животик.
Отметим, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон находятся в отношениях с 2018 года. Слухи о беременности модели начали распространяться еще с октября, ведь у нее виднелся округлый животик. Однако ни Сьюки, ни Роберт не подтверждали новость. Сейчас однозначно ясно, что избранница актера беременна.
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