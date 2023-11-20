На границе с Польшей не работает один из пунктов пропуска

Причина – нет электроснабжения в пункте пропуска "Медика".

Временно не работает пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной стороной временно приостановлен из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Республика Польша). Учитывайте эту информацию при пересечении границы", — пояснили в ГНСУ.

По состоянию на 11:15 работа пункта пропуска "Шегини" возобновлена.

Напомним, польские перевозчики, блокирующие пропускные пункты на границе с Украиной, не пропускают гуманитарную помощь. Украина и Польша будут судиться с забастовщиками, которые блокируют движение автотранспорта через границу.

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