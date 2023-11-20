На кордоні із Польщею не працює один із пунктів пропуску

Причина - немає електропостачання в пункті пропуску "Медика".

Тимчасово не працює пункт пропуску "Шегині", що на кордоні із Польщею.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною стороною тимчасово призупинено через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща). Враховуйте цю інформацію під час перетину кордону", - пояснили у ДПСУ.

Коли відновлять пропускні операції - поки невідомо.

Нагадаємо, польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, не пропускають гуманітарну допомогу. Україна та Польща позиватимуться до страйкарів, які блокують рух автотранспорту через кордон.

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