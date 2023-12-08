Jerry Heil рассказала, чем занимается ее бойфренд и украинец ли он

Украинская певица, а с недавних пор и продюсер Jerry Heil, которая месяц назад рассекретила свои отношения, немного рассказала о бойфренде.

Артистка предпочитает не очень много говорить о личной жизни, тем не менее, поделилась, что ее любимый не из шоу-бизнеса.

"Да я особо ничего не показала, там несколько фотографий. Я не то, что держу интригу. Я думаю, придет время и я обо всем расскажу. Могу лишь сказать, что он не творческий, слава богу", – рассказала Jerry Heil "Утро в большом городе".

На вопрос, родом ли из Украины избранник певицы, она улыбнулась и коротко сказала: "Не скажу". Такой ответ артистки натолкнул ее фанатов на мысль, что ее бойфренд – иностранец. Как известно, почти год Jerry Heil училась в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне, штат Массачусетс, США. И, вполне возможно, что там познакомилась с возлюбленным.

Jerry Heil / Фото: t.me/jerryheil

Кстати, рассказала Jerry Heil подробнее и о своем личном лейбле. Теперь исполнительница помогает начинающим артистам в их карьере. Как и полагается, Джерри подписывает контракт, однако его детали разглашать не стала. Только отметила, что он адекватный по условиям:

"Я не могу разглашать, о чем идет речь в контракте, потому что в контракте сказано, что я не могу это разглашать. Но достаточно стандартные и комфортные условия я пыталась создать, потому что я как артистка, имевшая схожие контракты с другими компаниями, не могу теперь сделать какие-то неудобные условия для своих артистов. Потому что я знаю, что они будут чувствовать. На 300 тыс. долларов никто штрафовать не будет, я думаю. Но все зависит от ситуации", — сказала Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, что совсем недавно артистка лейбла Jerry Heil под псевдонимом "Кажанна" выпустила трек "Пазл", которым покорила пользователей YouTube.

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