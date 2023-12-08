Анна Тринчер и Александр Волошин не смогли подать документы на развод

Украинская певица Анна Тринчер сообщила, что вместе с экс-мужем Александром Волошиным не смогла подать документы на расторжение брака.

Экс-влюленные должны были подать необходимые документы в прошлый четверг, 7 декабря. Впрочем, как рассказала Тринчер в сторис своей страницы в Instagram, сделать им это не удалось.

Когда Тринчер и Волошин приехали в ЗАГС, выяснилось, что учреждение не работает:

"Сегодня пришли в ЗАГС. "Санитарный день", пздц (которого не было, когда мы звонили и узнавали рабочие часы). Меня очень бесит система развода… Какой нахрен санитарный день, о котором никто не знал. Причем, туда пришло много людей и все они развернулись и уехали домой", — сообщила причину Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица пожаловалась, что во время войны развестись онлайн тоже нельзя. Поэтому через месяц Тринчер и Волошину снова придется встретиться, чтобы забрать свидетельство.

Напомним, что ранее Анна Тринчер рассказала о психических проблемах со здоровьем у ее экс-мужа Александра Волошина, которые оказали большое влияние на их отношения и в итоге привели к разводу.

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