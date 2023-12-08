Ракетний удар з боку РФ: в Нікополі рятувальники витягли з-під завалів жінку (фото)

Окупанти били по місту з артилерії.
Рятувальники врятували з-під завалів в обстріляному окупантами Нікополі жінку. Військові злочинці РФ гатили по житловому сектору міста.
Про це повідомили в пресслужбі МВС.
Як зазначається, окупанти били по місту з артилерії. Один з боєприпасів влучив у будинок.
“Надзвичайники врятували з-під завалів 86-річну жінку. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували її у лікарню”, - розповіли в МВС.
Нагадаємо, що на Нікопольщині окупанти зруйнували гімназію та житлові будинки.
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