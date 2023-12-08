Ворог накрив Україну ракетами: що відомо про наслідки масштабної атаки

Росія вранці 8 грудня запустила численні ракети по Україні. Вибухи чули у кількох областях.

Які наслідки масштабної атаки - йдеться в матеріалі Вікторії Гнатюк.

У командуванні повітряних сил повідомили, що ворог підняв у повітря у стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з Каспійського напрямку летіли ракети типу Х-101, Х-555 та Х-55. Загалом їх запустили 19 штук. Першу групу ракет росіяни запустили по Харківщині і Дніпропетровщині.

На жаль, в обох областях є влучання та постраждалі. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своїх соцмережах розповів про наслідки удару.

На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Дві людини - у важкому стані.

Що відомо про влучання

Згодом стало відомо, що через масовану ракетну атаку є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громадах.

Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків та п'ять дачних, а також автівки. Зачепило церкву. А від самого початку ракети тримали курс на саме Дніпро. Втім найбільше дісталося Харкову. Росіяни ще з ночі не залишають місто у спокої. Близько 3-ї ночі росіяни здійснили обстріл Харкова ракетами С-300.

Про наслідки атаки у своєму телеграм каналі повідомив мер Ігор Терехов.

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“Ворог наніс не менше пʼяти ракетних ударів по Харкову", - повідомив він.

Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби”.

Що відомо про атаку в Харкові

Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у Холодногірському та Шевченківському районах міста, а крім будинків пошкоджено й кілька десятків автівок. Окрім цього запускали росіяни вночі і дрони. А вже на ранок взялися за столицю, проте в них нічого не вийшло.

Протиповітряна оборона зробила для цього усе можливе, але є невеликі пошкодження внаслідок падіння уламків. Детальніше про це розповів начальник Київської військової адміністрації Руслан Кравченко.

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“Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація щодо пошкоджень – згодом”, - написав він.

Наслідки атаки РФ по Харкову 8 грудня

Атака на столицю

Під час роботи ППО людей просили перебувати в укриттях, втім кияни почали знову повідомляти про зачинені бомбосховища. Зокрема, це зафіксували у Деснянському районі Києва, в районі, де в ніч проти 1 червня троє людей загинуло, бо не змогли потрапити до укриття в поліклініці.

На це реакції влади поки немає. Ну а поки атаку прокоментував і очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, він зазначив, що усі пуски були здійснені з району міста Енгельс - це Саратовська область в Росії. І на щастя, жодна ворожа ціль за дві години не дотягнулася до столиці.

"Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці".

Попередження від розвідки і енергетиків

Нагадаємо, що у розвідці про такі атаки попереджали, берегтися закликав і Президент, адже за ці кілька тижнів перерви Росія не просто сиділа, а готувалася до масованих атак, для цього Путін встиг накопичити до дев'яти сотень далекобійних ракет. А це приблизно така сама кількість як і минулого року, коли українці сиділи без світла. Серед них і кинжали, і іскандери, і калібри.

За словами представника ГУР, росіяни вичікують, коли використання електроенергії буде на піку і система буде перевантаженою. І от до слова, якраз 7 грудня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький звернувся до українців й попросив ощадливо ставитися до електроенергії, бо цього дня зафіксували максимальний рівень споживання електроенергії від початку опалювального сезону, до стабілізації системи довелося навіть екстрено залучати аварійну допомогу з-за кордону.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок падіння уламків збитих російських ракет 8 грудня пошкоджені будинки та авто. Поліція фіксує наслідки атаки.

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