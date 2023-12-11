Продюсер Поляковой прокомментировал скандал Волошина и Ефросининой: "Лучше не шутить"

Продюсер известных украинских звезд Михаил Ясинский объяснил свою позицию в разгоревшемся скандале между блогером Александром Волошином и ведущей Машей Ефросининой за покупку ценных вещей во время войны.

Недавно Волошин гневно разнес Ефросинину за то, что во время интервью она пристыдила его экс-жену Анну Тринчер за покупку дорогого авто в трудные времена. Так, Ясинский считает, что в "демократической, свободной стране можно тратить деньги, как хочешь". Впрочем, отметил, что публичные люди должны понять, что есть социальная ответственность.

"Но социальная ответственность должна быть, учитывая время, в которое мы живем. Конечно, кому-то это может не понравиться. Если человек считает, что он должен оправдываться, пусть он это делает. Если считает, что лучшая защита – нападение, пусть тоже делает, но должен понимать, что, возможно, будет "ответка". А с Машей лучше не шутить, потому что там "ответка" может быть очень серьезной", – прокомментировал продюсер в разговоре со Славой Деминым.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Михаил заверил, что нет смысла копаться в этом конфликте, ведь у каждого есть собственные этические нормы. И снова подчеркнул Волошину, что в результате публичности он может столкнуться с не очень приятными вещами.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Не очень правильно разбираться в этом, потому что нет нарушенных законов. А этические нюансы определяет каждый сам себе. Он должен понимать: если он говорит об этом публично, то может прилететь. Если он к этому морально готов, пусть делает", – добавил звездный продюсер.

Напомним, недавно Михаил Ясинский также прокомментировал скандальное появление певицы Веры Брежневой на одном из новогодних телеконцертов в Киеве. И объяснил, видит ли ее музыкальную карьеру в Украине.

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