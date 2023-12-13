36-річна Гіларі Дафф вагітна четвертою дитиною

Американська акторка та співачка Гіларі Дафф оголосила, що чекає на народження четвертої дитини.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Гіларі опублікувала серію світлин, на яких вона зображена з трьома дітьми та коханим. На знімку артистка вже позувала з помітно округлим животиком.

"Сюрприз-сюрприз", - коротко підписала кадри знаменитість.

Гіларі Дафф із коханим та дітьми / Фото: instagram.com/hilaryduff

Згодом в Instagram-stories 36-річна Гіларі Дафф теж опублікувала фото, де вона зображена в білій майці, що підкреслила її вагітний животик.

Гіларі Дафф / Фото: instagram.com/hilaryduff

Зазначимо, Гіларі Дафф виховує трьох дітей. Першого сина Лука знаменитість народила 20 березня 2012 року від хокеїста Майка Комрі, з яким була у шлюбі від 2010 до 2014 року. Вдруге акторка стала мамою 25 жовтня 2018 року. Гіларі народила доньку Бенкс від співака Меттью Кома. Закохані знову стали батьками 24 березня 2021 року. Тоді акторка народила доньку Мей.

Діти Гіларі Дафф / Фото: instagram.com/hilaryduff

Нагадаємо, нещодавно українську ведучу Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності. Знаменитість відповіла, чи дійсно чекає на народження первістка.

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