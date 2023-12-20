Окупанти відчувають нестачу бойової техніки на Херсонщині - ISW

Українські захисники продовжують утримувати плацдарм у Кринках та навколо населеного пункту.

Російські загарбники на Херсонщині відчувають дефіцит військової техніки для евакуації своїх поранених, які атакують українські позиції на лівому березі Херсонщини.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що російські загарбники використовують велику кількість ударних БпЛА на Херсонщині. Разом з тим, російська армія стикається з нестачею бойової техніки для загарбників, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра.

Повідомляється, що в даному районі останні кілька тижнів обидві сторони вели переважно позиційні бої. Українські захисники зберегли контроль над Кринками та навколо населеного пункту, попри численні атаки загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, як ЗСУ звільнятимуть лівий берег Херсонщини.

Крім того, ми раніше інформували, що Путіна спіймали на брехні щодо боїв на Херсонщині та втрат серед окупантів.

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