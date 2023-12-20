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США ввели санкції проти мережі, яка постачала Ірану компоненти для безпілотників

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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США ввели санкції проти мережі, яка постачала Ірану компоненти для безпілотників

Іранські дрони-камікадзе

Також США оголосили підозру організаторам мережі.

Сполучені Штати ввели санкції проти майже півтора десятка осіб та організацій в Ірані та інших країнах, які займались постачанням необхідних компонентів для виготовлення безпілотників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), оприлюдненому в вівторок, передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти десяти організацій і чотирьох осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії та підтримують виробництво Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА)", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що дана мережа займалась закупівлею компонентів з США та інших країн на сотні тисяч доларів та передавала їх організації, яка є дотичною до іранського Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).

"Незаконне виробництво Іраном та передача смертоносних БПЛА його терористичним проксі на Близькому Сході, а також Росії сприяє загостренню напруженості, продовженню конфліктів та підриває стабільність", – заявив заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Крім того, Мінюст США оголосив обвинувачення проти організатора цієї мережі Хоссейна Хатефі Ардакані, а також його спільника Гері Лема, який повʼязаний з закупівлею компонентів у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виготовляє БпЛА Shahed для обстрілів України.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія та Іран посилюють співпрацю у військовій сфері.

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Дата публікації
Перегляди
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