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США ввели санкции против сети, поставлявшей Ирану компоненты для беспилотников

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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США ввели санкции против сети, поставлявшей Ирану компоненты для беспилотников

Иранские дроны-камикадзе

Также США объявили подозрение организаторам сети.

Соединенные Штаты ввели санкции против почти полутора десятков человек и организаций в Иране и других странах, занимавшихся поставкой необходимых компонентов для изготовления беспилотников.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), обнародованном во вторник, передает Укринформ.

"Сегодня OFAC ввел санкции против десяти организаций и четырех человек, базирующихся в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии и поддерживающих производство Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что данная сеть занималась закупкой компонентов из США и других стран на сотни тысяч долларов и передавала их организации, причастной к иранскому Корпусу стражей исламской революции (IRGC).

"Незаконное производство Ираном и передача смертоносных БПЛА его террористическому прокси на Ближнем Востоке, а также России способствует обострению напряженности, продолжению конфликтов и подрывает стабильность", — заявил заместитель министра финансов по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Кроме того, Минюст США объявил обвинение против организатора этой сети Хоссейна Хатефи Ардакани, а также его сообщника Гэри Лема, связанного с закупкой компонентов у США.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора установил компанию, производящую БпЛА Shahed для обстрелов Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия и Иран усиливают сотрудничество в военной сфере.

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Дата публикации
Просмотры
73
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