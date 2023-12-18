ЗСУ перекидають підкріплення на лівий берег Херсонщини, а в окупантів нові проблеми

Зокрема, загарбники скаржаться на нестачу РЕБів для захисту евакуаційних груп від українських дронів.

Українські війська утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонської області. Водночас у російських окупантів там виникли нові проблеми.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Із посиланням на російського так званого воєнкора аналітики повідомляють, що Силам оборони України вдається продовжувати перекидати підкріплення на лівий берег Херсонщини.

Водночас інший військовий блогер з РФ стверджував, що у російських військових у Херсонській області вкотре виникли проблеми.

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Так, загарбники скаржаться на відсутність транспорту для евакуації поранених. Окрім того, в окупантів у районі села Кринки є проблеми з наявністю систем радіоелектронної боротьби для захисту евакуаційних груп від українських дронів. Бракує ворогу і можливостей контрбатарейної боротьби, а також зв’язку.

Згідно з інформацією українського військового оглядача Костянтина Машовця, під Кринками воюють підрозділи російського другого мотострілецького батальйону.

Нагадаємо, за оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські війська не контролюють ситуацію на лівобережжі Херсонщини. У ворога немає можливості протидіяти ЗСУ, які мають там плацдарм і збільшують його.

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