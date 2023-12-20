Таропрогноз на 18-24 декабря 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро является самой знаменитой и загадочной из всех известных систем гаданий. До сих пор неизвестно как точное время, так и место появления этих карт. Существует немало гаданий, использующих методику Таро. С помощью этой таинственной системы гадания и самопознания можно узнать больше о своем будущем.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".

В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.

Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как в отношении себя, так и в отношении других.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Страшный суд"

Эта карта рассказывает об осуждении, но одновременно важность внутреннего голоса, трансформацию, увольнение и т.д. Но она напоминает о расплате за действия, совершенные в прошлом. Но и напоминает о переоценке и возрождении, достижениях цели.

В течение этой недели не стоит кого-то винить, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые не были верными. Сейчас пора взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за совершенные действия.

В результате вы сможете преодолеть препятствия, увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

Также читайте Астрологический прогноз на 20 декабря

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.