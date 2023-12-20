Астрологический прогноз на 20 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день эмоциональной нестабильности, которая может вызвать перепады настроения: если их не сдерживать, они могут негативно отразиться не только на отношениях с другими людьми, но и на рабочем процессе.
Символ дня: лестница в небеса.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, алый, багровый.
Счастливые камни дня: агат, красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: даже самая незначительная болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому лечить их необходимо без промедления.
Питание дня: велика вероятность пищевых травлений, поэтому необходимо следить за свежестью и качестве продуктов.
Стрижка дня: день является благоприятным для стрижки.
Магия и мистика дня: можно гадать и читать эзотерические труды – в них удастся найти много интересного.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их сюжет и детали необходимо запомнить, чтобы на досуге проанализировать.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может стать причиной плохого самочувствия.
Цитата дня: "Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как бы он ни был уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению" (Антуан де Сент-Экзюпери).
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