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Астрологический прогноз на 20 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 20 декабря

Лестница в небеса - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день эмоциональной нестабильности, которая может вызвать перепады настроения: если их не сдерживать, они могут негативно отразиться не только на отношениях с другими людьми, но и на рабочем процессе. 

Символ дня: лестница в небеса. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, багровый. 

Счастливые камни дня: агат, красный гранит. 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: даже самая незначительная болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому лечить их необходимо без промедления.

Питание дня: велика вероятность пищевых травлений, поэтому необходимо следить за свежестью и качестве продуктов. 

Стрижка дня: день является благоприятным для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно гадать и читать эзотерические труды – в них удастся найти много интересного. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их сюжет и детали необходимо запомнить, чтобы на досуге проанализировать. 

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может стать причиной плохого самочувствия.

Цитата дня: "Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как бы он ни был уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению" (Антуан де Сент-Экзюпери). 

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Дата публикации
Просмотры
469
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