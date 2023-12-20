В Кропивницком раздались взрывы

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили только после взрывов.
Ночью, 20 декабря, в Кропивницком прозвучали звуки взрывов.
Об этом информирует Общественное.
В сообщении указывается, что воздушная тревога была объявлена в городе только после взрывов.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты Общественного. Воздушную тревогу в области не объявляли", — говорится в сообщении.
Ранее воздушные силы объявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения для Херсонской и Николаевской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО сбили все ударные беспилотники, которыми российские захватчики пытались атаковать Киев.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о необычном поведении россиян в Черном море.
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