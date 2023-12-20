У Кропивницькому пролунали вибухи

Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили лише після вибухів.

Вночі, 20 грудня у Кропивницькому пролунали звуки вибухів.

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Про це інформує Суспільне.

У повідомленні вказується, що повітряна тривога була оголошена у місті лише після вибухів.

"У Кропивницькому чути звуки вибухів, повідомляють журналісти Суспільного. Повітряну тривогу в області не оголошували", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння для Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили ППО збили усі ударні безпілотники, якими російські загарбники намагались атакували Київ.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про незвичну поведінку росіян у Чорному морі.

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