Окупанти вночі завдали удару по Харкову — мер

Перед ударом на Харківщині була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські загарбники вночі завдали удару по місту Харків, було зафіксовано щонайменше два прильоти.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він заявив, що попередньо щонайменше було два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків.

"Зараз на місці працюють рятівники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали застосовувати "модернізовані Шахеди": в чому їхня відмінність.

Крім того, ми раніше інформували, що захисники отримали нові дрони Scythe, які стануть відповіддю росіянам на іранські Shahed.

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