Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову — мэр

Перед ударом в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Российские захватчики ночью нанесли удар по городу Харьков, было зафиксировано по меньшей мере два прилета.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он заявил, что предварительно по меньшей мере было два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов.

"Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил мэр Харькова.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали применять "модернизированные Шахеды": в чем их отличие.

Кроме того, мы ранее информировали, что защитники получили новые дроны Scythe, которые ответят россиянам на иранские Shahed.

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