Россияне начали применять "модернизированные Шахеды": в чем их отличие

Россияне стали применять "модернизированные "Шахеды", выкрашенные в черный цвет.
Оккупанты красят дроны-камикадзе в черный цвет, чтобы их было труднее сбивать украинским мобильным группам.
Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Пока скоростных (дронов — ред.) мы не фиксировали, но окрашенные в темный цвет мы уже видели. Сбития подтвердили, что они используются время от времени. Не все в тех партиях, которые мы фиксировали во время атак в нашей зоне ответственности, окрашены уже в темный цвет. Но, в частности, в Херсонской области на днях мы зафиксировали сбитые "Шахеды" именно такого цвета", — рассказала Гуменюк.
Спикер добавила, что таким образом оккупанты стремятся усложнить работу мобильных огневых групп, которые ориентируются акустически и с помощью прожекторов.
"Соответственно, тогда им сложнее обнаружить в черном небе черный "Шахед", – объяснила Гуменюк.
Напомним, ночью на вторник, 19 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили два ударные дроны.
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