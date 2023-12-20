Китай, Россия и КНДР усиливают связь между собой — США

Власти Китая, России и КНДР углубляют связи между собой, в частности, из-за недовольства существующим мировым порядком, основанном на правилах.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы видим нарастающее стремление России и Китая, а также в известной степени и Северной Кореи, увеличить и улучшить свои связи друг с другом", — сказал Кирби.

Он отметил, что власти этих трех диктатур были недовольны существующим мировым порядком, установленным после Второй мировой войны.

"Мы до сих пор считаем, что порядок, основанный на правилах, имеет значение, а также существующие определенные страны, которые хотели бы действовать вопреки этому порядку", — отметил Кирби.

Он отметил, что именно поэтому Соединенные Штаты продолжают укрепление альянсов, а также партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе до надлежащего уровня.

Вместе с тем, представитель Белого дома отметил, что пока у Вашингтона нет информации, указывающей на то, что Пекин передает Москве летальное оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 92 ОШБр обнаружили на оставленных россиянами позициях китайские боеприпасы.

Кроме того, мы ранее информировали, что США и Китай возобновят военные переговоры для уменьшения напряжения.

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