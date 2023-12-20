Астрологічний прогноз на 20 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день емоційної нестабільності, яка може спричинити перепади настрою. Якщо їх не стримувати, вони можуть негативно вплинути не тільки на стосунки з іншими людьми, а й на робочий процес.

Символ дня: Сходи на небеса.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: агат, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: навіть найменша хвороба, яка почалася цього дня, може стати причиною серйозних ускладнень, тому лікувати її необхідно негайно.

Харчування дня: велика ймовірність харчових отруєнь, тому необхідно стежити за свіжістю та якістю продуктів.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна ворожити та читати езотеричні праці – в них вдасться знайти багато цікавого.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому їхній сюжет і деталі необхідно запам'ятати, щоб на дозвіллі проаналізувати.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя – це може стати причиною поганого самопочуття.

Цитата дня: "Життя завжди з тріском ламає всі формули. І розгром, хоч би яким він був потворним, може виявитися єдиним шляхом до відродження" (Антуан де Сент-Екзюпері).

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