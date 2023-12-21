Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи: деталі від ОВА

Тривога в області тривала майже півтори години.

Вночі проти 21 грудня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони спрацювали по російських безпілотниках.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі під час сигналу "повітряна тривога" на території Хмельницької області однією із мобільних груп знищено один ворожий БПЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Тюрін наголошує, що інформації щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

До слова, повітряна тривога в Хмельницькій області тривала від 22:52 20 грудня до 00:13. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА до Хмельницької області.

Як повідомлялося, вночі російські безпілотники знову атакували Україну. Зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131". ППО вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА.

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