Повітряна тривога охопила велику частину України (мапа)

Повітряна тривога оголошена в більшості областей України 21 грудня, зокрема, і в Києві.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, сирени тривоги лунають на півночі, в центрі, східних, південних областях, а також на Вінниччині.

Повітряна тривога охопила частину України мапа

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом БпЛА.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 20 грудня вдарили по Україні 19 дронами-камікадзе та двома ракетами. Противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" із тимчасово окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

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