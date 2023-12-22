Зеленський назвав головні цілі України на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік. Серед головних завдань – робота задля посилення оборонної підтримки України.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Зеленський наголошує, що Україна потребує значно більше зброї.

Крім того, президент наголосив, що має тривати активна співпраця з Євросоюзом. Йдеться про напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

"Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів", – сказав Володимир Зеленський.

Ще один момент - розвиток оборонного виробництва.

"Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", – наголосив він.

Нагадаємо, Нідерланди розпочали підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

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