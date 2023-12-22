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Зеленський назвав головні цілі України на наступний рік

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський назвав головні цілі України на наступний рік

Володимир Зеленський

Україна акцентуватиме на розвитку оборонного виробництва.

Президент України Володимир Зеленський окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік. Серед головних завдань – робота задля посилення оборонної підтримки України.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Зеленський наголошує, що Україна потребує значно більше зброї.

Крім того, президент наголосив, що має тривати активна співпраця з Євросоюзом. Йдеться про напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

"Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів", – сказав Володимир Зеленський.

Ще один момент - розвиток оборонного виробництва.

"Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", – наголосив він.

Нагадаємо, Нідерланди розпочали підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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