Гарантії безпеки для України: скільки країн підтримали декларацію

Декларацію про гарантії безпеки для України підтримала 31 держава. Щобільше, з групою країн розпочато двосторонні консультації.

Про це йдеться на сайті президента України.

Подробиці

Як деталізував голова ОП Андрій Єрмак, з усіма країнами G-7, Нідерландами та Європейським Союзом розпочато двосторонні консультації щодо угод про надання Україні безпекових гарантій. Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія передали проєкти відповідних угод.

Крім того, додав він, 15 держав висловили готовність розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод про надання Україні безпекових гарантій.

На жаль, Австрія, Хорватія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Туреччина не приєдналися до декларації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський чесно відповів, чому питання щодо гарантій безпеки гальмує Україна.

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