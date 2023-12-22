Умєров запропонував Франції спільно виробляти зброю для України

Розмова про це відбулася під час зустрічі із делегацією Сенаторів парламенту Франції.

Міністр оборони Рустем Умєров закликав французьких партнерів спільно виробляти зброю з нашою державою.

Про це Умєров написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, міністр закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні. Розмова про це відбулася під час зустрічі із делегацією Сенаторів парламенту Франції, які відвідали Україну.

“Підкреслив, що Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників напряму. Вдячний народу Франції за усю підтримку, що надали Україні. Ознайомив із результатами перших 100 днів на посаді Міністра оборони”, - наголосив Умєров.

Нагадаємо, що видання Bild перекрутило слова Умєрова про те, коли ЗСУ деокупують Крим.

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