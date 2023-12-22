Зеленский назвал главные цели Украины на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский наметил внешнеполитические цели нашего государства на следующий год. Среди главных задач – работа по усилению оборонной поддержки Украины.

Об этом идет речь на сайте Президента Украины.

Зеленский отмечает, что Украина нуждается в значительно большем оружии.

Кроме того, президент подчеркнул, что должно продолжаться активное сотрудничество с Евросоюзом. Речь идет о наработке переговорной рамки и о начале полной интеграции с ЕС во всех сферах.

"Это справедливо, чтобы активы государства-агрессора работали в защиту от государства-агрессора, и ваша задача – обеспечить готовность мира это поддержать. Как это было на протяжении всех этих месяцев, этих 12 мощных пакетов", – сказал Владимир Зеленский.

Еще один момент – развитие оборонительного производства.

"Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен это обеспечить", — подчеркнул он.

Напомним, Нидерланды приступили к подготовке первых 18 истребителей в F-16 для передачи Украине.

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