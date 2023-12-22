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Зеленский назвал главные цели Украины на следующий год

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Зеленский назвал главные цели Украины на следующий год

Владимир Зеленский

Украина будет акцентировать внимание на развитии оборонного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский наметил внешнеполитические цели нашего государства на следующий год. Среди главных задач – работа по усилению оборонной поддержки Украины.

Об этом идет речь на сайте Президента Украины.

Зеленский отмечает, что Украина нуждается в значительно большем оружии.

Кроме того, президент подчеркнул, что должно продолжаться активное сотрудничество с Евросоюзом. Речь идет о наработке переговорной рамки и о начале полной интеграции с ЕС во всех сферах.

"Это справедливо, чтобы активы государства-агрессора работали в защиту от государства-агрессора, и ваша задача – обеспечить готовность мира это поддержать. Как это было на протяжении всех этих месяцев, этих 12 мощных пакетов", – сказал Владимир Зеленский.

Еще один момент – развитие оборонительного производства.

"Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен это обеспечить", — подчеркнул он.

Напомним, Нидерланды приступили к подготовке первых 18 истребителей в F-16 для передачи Украине.

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Дата публикации
Просмотры
553
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