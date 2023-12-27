"Це дуже страшно": військовий про перший бій на фронті

Перший бойовий досвід - дуже страшний, оскільки “штучні” вибухи на учбовому полігоні замінилися пострілами з танку по наших позиціях.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів солдат-штурмовик 3 роти 8 батальйону 10 ОГШБ "Едельвейс" Олександр Міненко.

"Це було дуже страшно. Я не знав що, куди, як, навіщо, як це робити... Паніки не було, було таке відчуття незрозумілості, що тобі робити, як діяти. Тому що "учебка" – там немає вибухів, по тобі танки не стріляють. Там є вибухи, але ж ти розумієш, що це не насправді і мені від того нічого не буде", - пригадав військовий.

За його словами, в перший свій бойовий вихід він провів на "нулі" місяць.

"Це було в перший раз і це було дуже важко... На перший вихід був такий напрямок, що наступу не було з ворожого боку, просто стояли в обороні... "жесті" якоїсь там не було", - додав Олександр Міненко.

Нагадаємо, що росіяни похвалилися знищенням Leopard 1 на фронті - в ЗСУ розповіли, яка доля танка та його екіпажу.

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