"Это очень страшно": военный о первом бое на фронте

Первый боевой опыт очень страшный, поскольку "искусственные" взрывы на учебном полигоне заменились выстрелами из танка по нашим позициям.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал солдат-штурмовик 3 роты 8 батальона 10 ОГШБ "Эдельвейс" Александр Миненко.

"Это было очень страшно. Я не знал что, куда, как, зачем, как это делать... Паники не было, было такое чувство непонятности, что тебе делать, как действовать. Потому что "учебка" – там нет взрывов, тебе танки не стреляют. Там есть взрывы, но ты понимаешь, что это не на самом деле и мне от этого ничего не будет", — вспомнил военный.

По его словам, в первый свой боевой выход он провел на "нуле" месяц.

"Это было в первый раз и это было очень тяжело... На первый выход было такое направление, что наступления не было с вражеской стороны, просто стояли в обороне... "жести" какой-то там не было", — добавил Александр Миненко.

Напомним, что россияне похвастались уничтожением Leopard 1 на фронте – в ВСУ рассказали, какова судьба танка и его экипажа.

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