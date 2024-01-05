Потрясло изрядно: что известно о ночных взрывах в Белгороде

Очередная шумная ночь прошла в российском Белгороде. Вечером, 4 января, около 23:00 в городе звучала воздушная тревога – впоследствии местные слышали десятки взрывов и начали показывать в соцсетях видео "прилетов".

Об очередном возмездии за российский ракетный террор против Украины – в эксклюзиве TСН.ua.

В Минобороны РФ утверждают, что Белгород в очередной раз обстреливали из ракетного комплекса "Ольха". Это украинская разработка – потомок советского РСЗО "Смерч". Заявленная дальность впечатления "Ольхи" – около 110 километров.

По словам очевидцев, прилетело на улицу Макаренко – это восточная окраина города. Белгородцев "потрясло" изрядно — кусок того, что упало во двор жилого массива, не только вышиб там стекла, но и повредил припаркованные автомобили — один из них вообще перевернулся.

Конечно, на место падения ракеты прибыли местные пропагандисты и уверенно заявили, что во всем виноваты украинцы. Интересен и тот факт, что район, в который якобы прилетел снаряд, называется украинским словом Крейда.

Приехал на место и губернатор Белгородской области Гладков. По его словам, в результате очередной "безжалостной" атаки ВСУ повреждены 130 окон, 30 машин и ранены двое россиян.

Стоит напомнить, что 30 декабря 2023 года, через день после сокрушительной российской террористической ракетной атаки на Украину, был атакован и российский Белгород. По данным Минобороны РФ, атаковали город также из "Ольхи". Тогда погибли 24 россиянина и более 100 получили ранения.

В украинских спецслужбах утверждают – Украина не целит по гражданским объектам, а события в центре Белгорода – следствие безответственной работы российской ПВО, сообщили источники "Cуспільного".

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