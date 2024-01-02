Россияне заявили об атаке на Белгород: власти назвали последствия

В РФ утверждают, что атака была устроена якобы украинскими ракетами РСЗО "Ольха".

В Минобороны России заявили об уничтожении над Белгородской областью ракет "Ольха", которыми якобы Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что около 13:00 (по московскому времени) ПВО уничтожила над Белгородской областью пять якобы украинских ракет РСЗО "Ольха".

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Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. Пять воздушных целей были сбиты на подлете к городу.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть одна пострадавшая – у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалось от госпитализации", – говорится в сообщении Гладкова в Сети.

Губернатор добавил, что в Белгороде обломками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В районе обломками иссечен легковый автомобиль в селе Беловское. Информация уточняется.

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Напомним, в ночь на 2 января и утром Россия устроила массированную атаку по Украине, запустив 72 ракеты разных типов и 35 БПЛА. Главное направление удара – Киев. Также изрядно досталось Харькову. В городах есть существенные разрушения, погибшие и много раненых.

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