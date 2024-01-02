Росіяни заявили про атаку на Бєлгород: влада назвала наслідки

В РФ стверджують, що атака була влаштована начебто українськими ракетами РСЗВ "Вільха".

В Міноборони Росії заявили про знищення над Бєлгородською областю ракет "Вільха", якими начебто Україна намагалась атакувати об'єкти на території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, у Міноборони РФ стверджують, що близько 13:00 (за Москвою) ППО знищила над Бєлгородською областю п’ять начебто українських ракет РСЗВ "Вільха".

Також читайте РФ підтвердила, що скинула власну ракету на село у Воронезькій області

Як повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков, ППО працювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом. П’ять повітряних цілей були збиті на підльоті до міста.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є одна постраждала – у жінки рвана рана лівої кисті. Медиками швидкої допомоги оглянута, відмовилося від госпіталізації", – йдеться в дописі Гладкова в Мережі.

Губернатор додав, що в Бєлгороді уламками пошкоджено торгове приміщення та кілька автомобілів. У районі уламками посічено легкове авто у селі Бєловське. Інформація уточнюється.

Читайте провідні новини дня:

Нагадаємо, в ніч проти 2 січня та вранці Росія влаштувала масовану атаку по Україні, запустивши 72 ракети різних типів та 35 БПЛА. Головний напрямок удару – Київ. Також добряче дісталося Харкову. У містах є суттєві руйнування, загиблі та багато поранених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни влаштували пекло Києву та Харкову! Наслідки масованої атаки

Читайте також: