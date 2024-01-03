В Белгороде раздались взрывы

Вечером 2 января 2024 года в Белгороде снова было неспокойно.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

В частности, он сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, амбар). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или в другое безопасное место", — напомнил он россиянам правила поведения во время воздушной тревоги

А позже он начал убеждать, что над Белгородом и Белгородским районом снова сработала российская "система ПВО", мол, "сбито 9 воздушных целей" на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли.

Также читайте Россияне заявили об атаке на Белгород: власти назвали последствия

По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе есть повреждения в частном секторе – в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 2 января и утром Россия устроила массированную атаку по Украине, запустив 72 ракеты разных типов и 35 БПЛА. Главное направление удара – Киев. Также изрядно досталось Харькову. В городах существенные разрушения, погибшие и многие раненые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне устроили ад Киеву и Харькову! Последствия массированной атаки

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.